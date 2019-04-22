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Дальнее зарубежье 22.04.2019 09:55

Помпео обсудил с президентом Афганистана возможности согласования состава участников межафганской встречи в Дохе

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани осудил заявление движения "Талибан" о начале наступления и призвал к скорейшему возобновлению межафганского диалога.

"Госсекретарь осудил недавнее объявление движения "Талибан" о начале весеннего наступления и подчеркнул солидарность Соединенных Штатов с афганским народом в его усилиях по достижению всеобъемлющего мирного соглашения, которое положит конец страданиям и разрушениям", - говорится в сообщении госдепартамента США.

М.Помпео также выразил разочарование в связи с тем, что межафганский диалог, запланированный в Дохе, был отложен.

"Госсекретарь и президент Гани согласились с тем, что конференция в Дохе предоставляет важную возможность для достижения мира. Госсекретарь призвал все стороны воспользоваться моментом и достичь взаимопонимания в отношении участников с тем, чтобы в Дохе можно было как можно скорее начать всеобъемлющий внутриафганский диалог", - отмечается в сообщении.

Ранее талибы объявили о начале весенней операции "Аль-Фатх". В специальном заявлении, распространенном в афганских СМИ, талибы призвали соотечественников присоединиться к борьбе "с иностранными захватчиками и их пособниками", но не допускать жертв среди гражданского населения.

Между тем, намеченную на 20-21 апреля в столице Катара Дохе межафганскую встречу отменили власти Катара из-за разногласий по составу афганской делегации.

Афганистан подготовил список из 250 участников конференции, в который, по заявлениям Кабула, вошли представители всех политических, социальных движений и всех классов общества. Катар, в свою очередь, сформировал собственный список участников, который, по мнению Кабула, не является инклюзивным и не представляет афганское общество.

В Дохе планировалась уже вторая межафганская встреча. Первая состоялась в феврале в Москве. Правительство Афганистана не направляло тогда на конференцию своих представителей и критически отозвалось о ее итогах.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПОМПЕО, ГАНИ


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