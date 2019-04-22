Ким Чен Ын может посетить сцену Мариинки или штаб Тихоокеанского флота во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита во Владивосток может побывать на Приморской сцене Мариинского театра или в штабе Тихоокеанского флота России, сообщает в понедельник японское агентство Kyodo.

Ссылаясь на правительственные источники, агентство сообщило, что руководитель аппарата северокорейского лидера Ким Чхан Сон посетил несколько объектов во Владивостоке, в том числе Мариинский театр, океанариум и штаб Тихоокеанского флота России.

Как отметили собеседники агентства, на следующий день после саммита, который, как предполагается, пройдет 25 апреля, Ким Чен Ын может встретиться с северокорейскими студентами и исследователями, проживающими в городе.

Источники также предполагают, что северокорейский лидер посетит основные туристические места, прежде чем отправится домой.

Тем временем в пресс-службе ТОФ от комментариев отказались.

Представители Приморской сцены Мариинского театра сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что им не известно о предстоящем визите.

Агентство "Ренхап" сообщило, что руководитель протокола Ким Чен Ына - Ким Чхан Сон был замечен посещающим Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке в воскресенье, где, как предполагается, пройдет встреча лидеров Северной Кореи и России.

"Начальник протокола Ким Чхан Сон и другие северокорейские чиновники посетили различные объекты Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока", - сообщает "Ренхап".

Кроме Ким Чхан Сона, Владивосток посетили Ким Чхоль Гю, отвечающий за безопасность лидера, а также зам министра иностранных дел Им Чон Ир.

Ранее сообщалось, что Ким Чхан Сон осмотрел территорию железнодорожного вокзала Владивостока.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что президент В.Путин встретится с Ким Чен Ыном во второй половине апреля, но точную дату не назвали.

Однако, СМИ предполагают, что встреча состоится 25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.