Годовщину межкорейского саммита планируют отпраздновать в Южной Корее

Южная Корея на этой неделе отметит годовщину саммита между президентом республики Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает министерство по делам объединения.
Согласно сообщению, артисты из Южной Кореи, США, Японии и Китая выступят в пограничной деревне Панмунджон в субботу на празднике по случаю первой годовщины саммита лидеров Республики Корея и КНДР.
На мероприятие будут приглашены около 500 гостей, среди которых зарубежные дипломаты, политики, чиновники ООН, а также жители Сеула и провинции Кенгидо.
Однако пока не ясно, будут ли участвовать в праздновании представители Северной Кореи.
"Мы планируем уведомить Север о событии в соответствующее время", - заявил чиновник министерства.
27 апреля 2018 года состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в переговорном пункте на границе двух стран.
Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.
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