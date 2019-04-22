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Дальнее зарубежье 22.04.2019 10:37

Годовщину межкорейского саммита планируют отпраздновать в Южной Корее

Южная Корея на этой неделе отметит годовщину саммита между президентом республики Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает министерство по делам объединения.

Согласно сообщению, артисты из Южной Кореи, США, Японии и Китая выступят в пограничной деревне Панмунджон в субботу на празднике по случаю первой годовщины саммита лидеров Республики Корея и КНДР.

На мероприятие будут приглашены около 500 гостей, среди которых зарубежные дипломаты, политики, чиновники ООН, а также жители Сеула и провинции Кенгидо.

Однако пока не ясно, будут ли участвовать в праздновании представители Северной Кореи.

"Мы планируем уведомить Север о событии в соответствующее время", - заявил чиновник министерства.

27 апреля 2018 года состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в переговорном пункте на границе двух стран.

Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САММИТ, ПРАЗДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]