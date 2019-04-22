Манат стабилен к доллару, евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 апреля ЦБА сохранил 1,9105 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 апреля сохранил 0,0266 манат/1RUB.

А.Мамедов