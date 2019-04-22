Цены на нефть сильно растут, Brent торгуется у $73,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник сильно растут.
Госдепартамент США намерен объявить в понедельник о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти, сообщают Washington Post и Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Госдепа.
США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти.
При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 подорожали на $1,73 (на 2,4%) - до $73,7 за баррель. В пятницу торги не проводились в связи с пасхальными праздниками. В четверг их цена повысилась на $0,35 (на 0,49%), составив на закрытие $71,97 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются утром на $1,7 (на 2,36%) - до $73,67 за баррель. По итогам сессии в четверг их цена увеличилась на $0,35 (на 0,49%) и завершила день на отметке $71,97.
По мнению аналитиков Energy Aspects, Саудовская Аравия не сможет моментально заполнить "дыру" в поставках нефти на глобальный рынок, если США распространят санкции на всех покупателей иранской нефти, отказавшись от исключений.
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