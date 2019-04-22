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Финансы 22.04.2019 09:49

СК Qala Heyat застрахует сотрудников Агролизинг от несчастных случаев на производстве

ОАО «Агролизинг» отобрала страховщика по обязательному страхованию сотрудников от несчастных случаев на производстве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» «Агролизинг.

Отбор проводился методом опроса котировок.

«Его победителем признана страховая компания Qala Heyat. Между сторонами заключен соответствующий контракт», - отметили в Агролизинг.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Qala Heyat лицензию на страховую деятельность получила в июле 2008 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, КОНТРАКТ, СТРАХОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]