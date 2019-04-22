СК Qala Heyat застрахует сотрудников Агролизинг от несчастных случаев на производстве

ОАО «Агролизинг» отобрала страховщика по обязательному страхованию сотрудников от несчастных случаев на производстве, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» «Агролизинг.

Отбор проводился методом опроса котировок.

«Его победителем признана страховая компания Qala Heyat. Между сторонами заключен соответствующий контракт», - отметили в Агролизинг.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Qala Heyat лицензию на страховую деятельность получила в июле 2008 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков