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Бизнес и законодательство 22.04.2019 10:14

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2019г увеличился в 2 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза до 10,955 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $3 млн 165,9 тыс. (рост на 45,8%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 82,694 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 49,1%) на сумму $10 млн 594,4 тыс. (рост на 46,3%).

Кроме этого, за отчетный период на 21,7% - до 23,242 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $5 млн 38,6тыс. (рост на 15,6%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]