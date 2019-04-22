Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2019г увеличился в 2 раза

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-феврале 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза до 10,955 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $3 млн 165,9 тыс. (рост на 45,8%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 82,694 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 49,1%) на сумму $10 млн 594,4 тыс. (рост на 46,3%).

Кроме этого, за отчетный период на 21,7% - до 23,242 тыс. единиц снизился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $5 млн 38,6тыс. (рост на 15,6%).

Б.Рустамбеков