Оппозиционная казахстанская ОСДП хочет выдвинуть кандидатом в президенты Ермурата Бапи

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) Казахстана проведет 26 апреля съезд, на котором выдвинет кандидата на предстоящие 9 июня президентские выборы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель президиума политсовета партии Максим Андрюшин.
"Партия постановила провести съезд 26 апреля. И предложила его делегатам выдвинуть кандидатуру Ермурата Бапи", - сказал М.Андрюшин.
"Решение будет принимать съезд", - подчеркнул М.Андрюшин.
Е.Бапи - активист оппозиции.
На предыдущих выборах президента Казахстана в апреле 2015 года ОСДП не участвовала и своего кандидата не выдвигала, объяснив это тем, что досрочное проведение выборов не дает возможности социал-демократам полноценно к ним подготовиться.
Ранее о решении участвовать в президентских выборах заявили партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).
Партия "Бирлик" ("Единство") решила не участвовать во внеочередных президентских выборах.
Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" примет решение о своем участии в выборах на съезде.
В Казахстане зарегистрировано семь политических партий: партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат", Общенациональная социал-демократическая партия.
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