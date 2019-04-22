Оппозиционная казахстанская ОСДП хочет выдвинуть кандидатом в президенты Ермурата Бапи

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) Казахстана проведет 26 апреля съезд, на котором выдвинет кандидата на предстоящие 9 июня президентские выборы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель президиума политсовета партии Максим Андрюшин.

"Партия постановила провести съезд 26 апреля. И предложила его делегатам выдвинуть кандидатуру Ермурата Бапи", - сказал М.Андрюшин.

"Решение будет принимать съезд", - подчеркнул М.Андрюшин.

Е.Бапи - активист оппозиции.

На предыдущих выборах президента Казахстана в апреле 2015 года ОСДП не участвовала и своего кандидата не выдвигала, объяснив это тем, что досрочное проведение выборов не дает возможности социал-демократам полноценно к ним подготовиться.

Ранее о решении участвовать в президентских выборах заявили партия власти "Нур Отан", демократическая партия "Ак Жол" и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК).

Партия "Бирлик" ("Единство") решила не участвовать во внеочередных президентских выборах.

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" примет решение о своем участии в выборах на съезде.

В Казахстане зарегистрировано семь политических партий: партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак Жол", Коммунистическая народная партия Казахстана, народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик", демократическая партия Казахстана "Азат", Общенациональная социал-демократическая партия.