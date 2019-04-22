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СНГ 22.04.2019 11:48

Президент Казахстана на встрече с южнокорейским коллегой заявил о двукратном росте товарооборота между странами в 2018г

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином заявил, что будет содействовать укреплению сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей.

"Как президент Казахстана я буду содействовать дальнейшему укреплению данного сотрудничества, привлечению корейских инвестиций и технологий в нашу страну. (...) Южная Корея является одной из десяти приоритетных для Казахстана стран с точки зрения развития торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия и поиске новых возможностей для реализации на данном направлении", - сказал К.Токаев в ходе встречи в расширенном составе с президентом Южной Кореи в понедельник в Нур-Султане.

"За годы независимости Казахстана отношения стран вышли на качественно новый уровень взаимодействия практически по всем направлениям", - отметил казахстанский президент.

"Отрадно отметить поступательный рост объемов двустороннего товарооборота. По итогам прошлого года его показатели достигли рекордных $4 млрд, более чем в два раза превысив объемы 2017 года", - заявил президент Казахстана.

"Планомерно развивается наше сотрудничество в области инвестиций. Приток только прямых инвестиций из Кореи в Казахстан составил порядка $7 млрд. Все примеры (нынешнего сотрудничества - ИФ-К) служат положительным сигналом для других южно-корейских компаний, заинтересованных в инвестировании в Казахстан", - сказал К.Токаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЮЖКОРЕЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]