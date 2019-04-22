Замминистра обороны Азербайджана примет в Москве участие в Конференции по международной безопасности

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«На международной конференции, организованной Министерством обороны России в Москве, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.
Возглавляемая К.Велиевым делегация Азербайджана примет участие в обсуждении региональных аспектов безопасности, региональных особенностях деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и т.д.
Конференция будет проходить в российской столице с 23 по 25 апреля.
Р.Бабаев
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