Замминистра обороны Азербайджана примет в Москве участие в Конференции по международной безопасности

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«На международной конференции, организованной Министерством обороны России в Москве, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Возглавляемая К.Велиевым делегация Азербайджана примет участие в обсуждении региональных аспектов безопасности, региональных особенностях деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и т.д.

Конференция будет проходить в российской столице с 23 по 25 апреля.

Р.Бабаев