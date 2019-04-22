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Оборона 22.04.2019 10:29

Замминистра обороны Азербайджана примет в Москве участие в Конференции по международной безопасности

Замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев примет участие в VIII Конференции по международной безопасности, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«На международной конференции, организованной Министерством обороны России в Москве, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности», - говорится в сообщении.

Возглавляемая К.Велиевым делегация Азербайджана примет участие в обсуждении региональных аспектов безопасности, региональных особенностях деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств и т.д.

Конференция будет проходить в российской столице с 23 по 25 апреля.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]