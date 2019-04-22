Иранский лидер назначил нового командующего Корпусом стражей Исламской революции

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи назначил бригадного генерала Хосейна Салами новым командующим Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), сообщает иранское телевидение.
Х.Салами сменил на посту командующего КСИР Мохаммада Али Джафари.
О причинах отстранения М.Джафари и назначения нового командующего КСИР не говорится.
Смена произведена вскоре после того, как США официально признали КСИР террористической организацией.
США внесли Корпус стражей Исламской революции в список террористических организаций 16 апреля.
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