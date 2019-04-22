Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.209 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 22.04.2019 10:59

Ввод в строй жилья в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года увеличился на 9,5%, инвестиции в жилстрой – на 37%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в I-ом квартале 2019 года, составила 420 тыс. кв. метров, что на 9,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В марте в эксплуатацию введено 167,9 тыс. кв. метров жилья.

По данным статистики, в отчетный период капвложения в жилищное строительство составили 250,9 млн манатов (рост на 36,6%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РОСТ


Похожие новости


Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2018 году увеличился на 3%, инвестиции в жилстрой – на 32% Президент Азербайджана выделил 3 млн манат для замены кровли многоквартирных домов в Мингячевире Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Гейгеле Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-июле выросла на 10% Более 80 новых детских садов появятся в течение двух лет в Баку – президент Алиев Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]