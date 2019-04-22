Взрывы на Шри-Ланке уcтроили смертники - СМИ

Эксперт правительства Шри-Ланки Ариянанда Велинга заявил, что шесть взрывов, прогремевших накануне, устроили семеро смертников, сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Специалист в интервью агентству отметил, что анализ фрагментов тел, обнаруженных на месте взрывов, указывает на то, что исполнители терактов были смертниками, и что их было семеро.
Западные СМИ сообщают, что от 30 до 35 иностранных граждан погибли в результате взрывов на Шри-Ланке. Речь идет о британцах, австралийцах, индийцах, гражданах КНР, нескольких американцах, подданной Нидерландов, одном японце, двух гражданах Бангладеш, а также о марокканцах и пакистанцах.
Представитель британской полиции подтвердил телеканалу Sky News, что среди жертв терактов числятся пять подданных Британии. Глава нидерландского МИД Стеф Блок заявил о гибели одной подданной Нидерландов, а премьер-министр Австралии Скотт Моррисон - о гибели двух австралийских граждан в результате взрывов.
Кроме того, в результате терактов погибли американцы, однако их точное число пока неизвестно. По словам госсекретаря США Майка Помпео, жертвами взрывов стали "несколько граждан США".
Глава МИД Японии Таро Коно сообщил, что один японский подданный скончался в результате терактов на Шри-Ланке.
По данным посольства КНР на Шри-Ланке, двое граждан Китая погибли в результате терактов. Представительство Индии на Шри-Ланке также сообщило о гибели пятерых граждан Индии. Министр иностранных дел Бангладеш Шахриар Алам заявил, что двое граждан Бангладеш были объявлены пропавшими после серии взрывов на Шри-Ланке и, вероятно, погибли.
О числе погибших марокканцев и пакистанцев пока не сообщается.
Власти Шри-Ланки ранее в понедельник отменили комендантский час, который накануне был объявлен в связи с происшедшими взрывами.
На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным других западных СМИ, число пострадавших составляет 500 человек.
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