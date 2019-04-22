Премии СГ Ateshgah за 2018г составили 95 млн манатов, выплаты – 35 млн манатов

Суммарные страховые премии группы Ateshgah за 2018 год составили 95 млн манатов, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в СГ.

"В 2018 году премии СК Ateshgah увеличились на 3% и составили 35,9 млн манатов, СК Ateshgah Heyat – выросли на 53% до 59 млн манатов", - отметили в страховой группе.

Выплаты группы за прошлый год составили около 35 млн манатов, включая возмещения по СК Ateshgah – 20 млн манатов, по Ateshgah Heyat – 14,74 млн манатов.

"Больше всего выплат СК Ateshgah провела по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и медицинскому страхованию. Выплаты по ОСАГО выросли по сравнению с 2017 годом на 18% и составили 12,8 млн манатов, а по медицинскому страхованию – увеличились на 52% - до 4,8 млн манатов", - отметили в СГ.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

«Atesgah Heyat» входит в пятерку ведущих страховых компаний Азербайджана по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал компании равен 6,5 млн манатов.

А. Мамедов