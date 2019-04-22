Продление сделки ОПЕК+ в июне зависит от геополитики и уровня коммерческих запасов нефти - глава Минэнерго Азербайджана

Продление в июне 2019 года сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти зависит от ряда геополитических факторов и уровня снижения коммерческих запасов нефти, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В настоящее время уровень цен на нефть удовлетворителен. Уровень исполнения сделки в рамках ОПЕК+ от декабря 2018 года повышается из месяца в месяц. Принятие в июне нового решения о сокращении добычи нефти на заседании стран ОПЕК+ зависит от некоторых геополитических факторов и уровня снижения коммерческих запасов нефти ",- заявил П.Шахбазов в понедельник, выступая в Баку на IV-ом международном форуме SOCAR «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия».

Министр сообщил, что согласно прогнозам в текущем году ожидается рост коммерческих запасов нефти в странах в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и снижение темпов роста глобальной экономики с 3,6 процентных пунктов до 3,3.

"В условиях сохранения неопределенной геополитической ситуации в мире сотрудничество между странами производителями нефти имеет большое значение для сохранения стабильности на нефтяном рынке", -подчеркнул министр.

Глава Минэнерго напомнил, что Азербайджан с первого дня был активным участником сделки в рамках ОПЕК+. При этом, добавил он, реализация мер по предотвращению снижения цен на нефть позитивно отразились и на развитии нефтегазового сектора Азербайджана. "В 2018 году доходы страны от продажи прибыльной нефти и газа достигли $9,8 млрд",- сказал он.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года.

В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова