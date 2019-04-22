Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019»

Азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» пройдут 1-3 мая в Азербайджане.
«Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» будут проводиться в рамках Соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы», - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.
«К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран», - сообщает Минобороны.
Для участия в учениях в Азербайджан прибыл личный состав ВС Турции.
Р.Бабаев
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