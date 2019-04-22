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Оборона 22.04.2019 11:59

Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019»

Азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» пройдут 1-3 мая в Азербайджане.

«Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» будут проводиться в рамках Соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы», - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

«К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран», - сообщает Минобороны.

Для участия в учениях в Азербайджан прибыл личный состав ВС Турции.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]