Азербайджан и Турция проведут совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019»

Азербайджано-турецкие совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» пройдут 1-3 мая в Азербайджане.

«Учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019» будут проводиться в рамках Соглашения о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В ходе учений будут проведены боевые стрельбы», - сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

«К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран», - сообщает Минобороны.

Для участия в учениях в Азербайджан прибыл личный состав ВС Турции.

Р.Бабаев