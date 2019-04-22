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СНГ 22.04.2019 15:02

Президент Молдавии надеется вскоре встретиться с Зеленским

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на скорейшую встречу с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах президента Украины, говорится в тексте поздравления, опубликованном в понедельник на сайте администрации президента Молдавии.

И.Додон выразил надежду на то, что "многовековые добрососедские дружеские отношения между нашими народами и странами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться".

"В этом контексте надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - сказал И.Додон.

На протяжении двух с лишним лет на посту президента И.Додон неоднократно предпринимал попытки встретиться с президентом Украины. Однако Петр Порошенко категорически отказывался от встреч, хотя приезжал в Молдавию и несколько раз встречался с премьер-министром Павлом Филипом.

Украинские власти отмечали, что встречи глав государств не будет до тех пор, пока И.Додон не признает официально Крым составной частью Украины. В ходе избирательной кампании он заявил в одной из передач, что "Крым принадлежит России". Хотя И.Додон пытался скорректировать свое высказывание, власти Украины заявили, что ждут от него официальных извинений.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]