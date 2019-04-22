Президент Молдавии надеется вскоре встретиться с Зеленским

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на скорейшую встречу с Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах президента Украины, говорится в тексте поздравления, опубликованном в понедельник на сайте администрации президента Молдавии.
И.Додон выразил надежду на то, что "многовековые добрососедские дружеские отношения между нашими народами и странами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться".
"В этом контексте надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - сказал И.Додон.
На протяжении двух с лишним лет на посту президента И.Додон неоднократно предпринимал попытки встретиться с президентом Украины. Однако Петр Порошенко категорически отказывался от встреч, хотя приезжал в Молдавию и несколько раз встречался с премьер-министром Павлом Филипом.
Украинские власти отмечали, что встречи глав государств не будет до тех пор, пока И.Додон не признает официально Крым составной частью Украины. В ходе избирательной кампании он заявил в одной из передач, что "Крым принадлежит России". Хотя И.Додон пытался скорректировать свое высказывание, власти Украины заявили, что ждут от него официальных извинений.
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