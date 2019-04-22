Сотрудники Службы госбезопасности Грузии (СГБ) в 2018 году выявили и нейтрализовали несколько человек, распространявших в интернете материалы, связанные с терроризмом, всего за год было открыто 10 уголовных дел, связанных с террористической угрозой, сообщил замглавы спецслужбы Георгий Лилуашвили, представляя отчет в парламенте.

"За отчетный период мы возбудили 10 уголовных дел, связанных с терроризмом", - сказал Г.Лилуашвили в понедельник.

Особое внимание было уделено лицам, подозреваемым в участии в террористических организациях, которые используют Грузию в качестве транзита в другие страны, а также грузинским гражданам, воевавшим на стороне террористических организаций в Ираке и Сирии, сообщил замглавы СГБ.

По его словам, главным направлением контрразведывательной работы спецслужбы остается Россия.

В отчете Г.Лилуашвили также заявил, что "некоторые иностранные спецслужбы ставили целью стравить между собой этнические и религиозные группы людей, проживающих в Грузии". По его словам, их задачей было "распространение среди населения антизападных настроений, ухудшение межгосударственных отношений Грузии со странами региона и стратегическими партнерами, создание постоянной политической напряженности и изменение внешнеполитического курса Грузии".

"По фактам осуществления гибридной войны против Грузии Службой возбуждены девять уголовных дел", - сказал замглавы ведомства.

Кроме того он сообщил о возросшем интересе иностранных граждан незаконно получить постоянное жительство в Грузии.

"Мы выявили до 1200 иностранцев, которые с помощью грузинских граждан с использованием фиктивных документов пытались получить гражданство Грузии. По всем этим фактам были предприняты соответствующие меры", - сказал Г.Лилуашвили.