Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины", - написал К.Токаев в понедельник в своем микроблоге в Twitter.