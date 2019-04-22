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Дальнее зарубежье 22.04.2019 15:33

Заместитель главы миссии КНДР по связям с Югом вернулся к работе

Заместитель главы северокорейского офиса по связям с Южной Кореей в северокорейском приграничном городе Кэсон вернулся на работу после нескольких недель отсутствия, передает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

"Мы подтверждаем, что заместитель главы северокорейского офиса в настоящее время работает там нормально", - заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства.

При этом он не назвал имени северокорейского чиновника.

В марте Северная Корея без объяснения причин вывела всех своих сотрудников из миссии по связям в Кэсоне. Позже ряд северокорейских чиновников вернулись на работу в миссию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, МИССИЯ, ЧИНОВНИК, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]