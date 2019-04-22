Заместитель главы миссии КНДР по связям с Югом вернулся к работе

Заместитель главы северокорейского офиса по связям с Южной Кореей в северокорейском приграничном городе Кэсон вернулся на работу после нескольких недель отсутствия, передает в понедельник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

"Мы подтверждаем, что заместитель главы северокорейского офиса в настоящее время работает там нормально", - заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства.

При этом он не назвал имени северокорейского чиновника.

В марте Северная Корея без объяснения причин вывела всех своих сотрудников из миссии по связям в Кэсоне. Позже ряд северокорейских чиновников вернулись на работу в миссию.