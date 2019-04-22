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Регион 22.04.2019 15:45

Глава Минобороны Ирана приедет в Москву

Министр обороны Ирана Амир Хатами посетит на этой неделе Москву по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу для участия в конференции по международной безопасности, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Иранский министр выступит на конференции, а также проведет встречи со своими коллегами, включая и российского, отметило агентство Мехр.

В ходе этих встреч А.Хатами планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы.

Конференция пройдет в Москве 23-25 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]