Местные жители в Киргизии протестуют против разработки уранового месторождения, заявляют об угрозе озеру Иссык-Куль

Жители Тонского района Иссык-Кульской области на севере Киргизии протестуют против разработки компанией "ЮрАзия в Кыргызстане" уранового месторождения Таш-Булак, так как это может нанести вред экологии озера Иссык-Куль и здоровью живущих там людей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" местный активист Акжолтой Тукунов.

По его словам, с 19 апреля ежедневно жители села Кызыл-Омпол проводят акцию протеста, требуя приостановить любые работы на месторождении и закрыть его из-за вредности разработки урана для экологии и здоровья населения.

"В конце марта мы уже проводили акции, но власти проигнорировали нас, теперь мы требуем закрыть месторождение. Работы по изучению и дальнейшему освоению месторождения Таш-Булак были приостановлены еще в 1960 году, и мы считаем, что в свое время поступили правильно", - сказал А.Тукунов.

По его словам, акцию жителей Тонского района поддержали в других регионах Киргизии, в соцсетях создаются петиции по сбору подписи против разработки уранового месторождения, чтобы "сохранить биосферную зону Иссык-Куля от загрязнения ураном".

"В разных уголках республики люди сами собирают подписи, между тем местные власти и правоохранительные органы запугивают и требуют, чтобы мы не принимали участие в митинге, связанном с урановым месторождением", - добавил местный активист.

С 19 апреля в соцсетях в Киргизии проходит стихийная акция "Мы против разработки урана на Иссык-Куле". 26 апреля, в день годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, правозащитники и представители экологических организаций Киргизии намерены провести акцию против освоения месторождения Таш-Булак. Кроме того, активисты в сетях требуют от властей отреагировать на происходящее, но никаких официальных заявлений со стороны правительства Киргизии не последовало.

В УВД Иссык-Кульской области "Интерфаксу" заявили, что ситуация в селе Кызыл-Омпол, где проходят митинги против разработки уранового месторождения, стабильная, на месте находятся сотрудники милиции

Ранее в компании "ЮрАзия" сообщили журналистам, что "по поручению президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева из-за обращений местных жителей, обеспокоенных возможным загрязнением экологии от добычи урана, была создана комиссия, которая не подтвердила опасения граждан, и в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки".

Директор горнодобывающей компании "ЮрАзия" Светлана Менг также заявляла, что при разработке Таш-Булака будет использовать метод, который не несет вреда экологии. Кроме того, в компании обещают не создавать хвостохранилища, очищать добытую руду безопасным способом и доставляться ее для дальнейшей переработки на "Кара-Балтинский горнорудный комбинат".

По данным Госкомитета по недропользованию Киргизии, лицензия на проведение геолого-разведочных работ в отношении урана на Кызыломпульской лицензионной площади выдана ОсОО "ЮрАзия в Кыргызстане" в 2010 году. Основным объектом изучения компании является россыпь Таш-Булак. Разведанные запасы урана составляют 3,5 тыс. тонн.

Урано-торианитовые россыпи находятся на поверхности, общий радиационный фон на поверхности в настоящее время составляет от 40 до 80 мкР/час, а в отдельных местах до 130-150 мкР/час.

Основная масса радиоактивных песков находится в верхней части разреза на глубине до 25 метров, где и планируется проведение разработки. По данным Госкомитета, отработка верхнего слоя приведет к снижению общего уровня радиационного фона за счет удаления радиоактивных песков.