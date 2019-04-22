Кабул подтверждает готовность участвовать в межафганских встречах в других странах

Правительство Афганистана выступает за проведение межафганских встреч, подобных катарской, в других странах, заявил глава секретариата Высшего совета мира Афганистана Омар Даудзай.
Межафганская встреча в столице Катара Дохе намечалась на 20-21 апреля, но не состоялась из-за разногласий между Кабулом и радикальным движением "Талибан" по поводу списка составленной правительством делегации.
"Афганское правительство выступает за проведение встреч, подобных катарской, и готово участвовать в таких мероприятиях в других странах", - сказал журналистам О.Даудзай, слова которого приводят афганские СМИ.
"Никакие возможности для достижения мира нельзя упускать", - подчеркнул представитель Высшего совета мира Афганистана.
Он пояснил, что Кабул получил от Катара уточненный список делегации на переговорах с талибами, но он был отвергнут афганским руководством, и встреча была отложена на неопределенный срок.
В Дохе планировалась уже вторая межафганская встреча. Первая состоялась в феврале в Москве, она была организована при участии афганской диаспоры в России. Правительство Афганистана не направляло тогда на конференцию своих представителей и критически отозвалось о ее итогах.
На сей раз в состав делегации были включены представители администрации.
Эксперты отмечают, что встреча в Дохе могла бы стать первым контактом афганских властей с талибами после перерыва в несколько лет.
О.Даудзай также подтвердил проведение 29 апреля в Кабуле Высшей всеафганской ассамблеи - "Лойи джирги" по вопросам мира. По его словам, это будет наиболее представительная и масштабная "Лойя джирга" в истории Афганистана. В ней примут участие почти три тысячи делегатов.
"Лойя джирга" - всеафганский совет старейшин, решения которого носят совещательный характер, однако играют значимую роль в формировании государственного политического курса. "Лойя джирга" может принимать решения по вопросам независимости, национального суверенитета, территориальной целостности, а также следить за соблюдением высших национальных интересов.
В последний раз ассамблея собиралась в ноябре 2013 года. Тогда она одобрила проект соглашения с Вашингтоном, определяющий статус войск США в Афганистане.
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