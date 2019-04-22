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Транспорт и связь 22.04.2019 14:32

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-марте 2019г увеличились на 2%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-марте 2019 года составил 50,9 млн тонн, что на 2,1% больше показателя января-марта 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 79%, на долю госсектора – 21%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,4%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 3,531млн тонн (включая транзитные грузы), что на 8,2% больше показателя января-марта 2018 года.

Морским транспортом перевезено 1 млн 544,8 тыс. тонн различных грузов (спад на 27,4%), автомобильным транспортом –30,168 млн тонн (рост на 2,3%), воздушным – 45,3 тыс. тонн (спад на 10,8%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 10 млн 5,4 тыс. тонн нефти (спад на 1,2%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]