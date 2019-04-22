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Дальнее зарубежье 22.04.2019 16:33

BMW отзывает в Китае 360 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности

Германская компания BMW отзывает с китайского рынка 360 тыс. автомобилей из-за дефектных подушек безопасности, говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 272,88 тыс. автомобилей, произведенных в период со 2 января 2014 года по 16 октября 2017 года, а также 87,121 тыс. импортированных машин, выпущенных с 5 апреля 2000 года по 21 февраля 2018 года.

Подушки безопасности производства японской компании Takata имеют дефектные инфляторы, которые при срабатывании могут разрушиться, а их фрагменты попасть в пассажира и нанести повреждения.

BMW заменит дефектные подушки бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, BMW, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]