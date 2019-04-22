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Это интересно 22.04.2019 14:43

Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые в мире пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему мальчику, больному муковисцидозом.

"Это первая успешная трансплантация фактически трёх органов, потому что лёгких два у нас, ребенку", - сказал директор НМИЦ, оперировавший хирург Сергей Готье журналистам в пятницу.

Он сообщил, что операция длилась 12 часов - срок консервации лёгких, что "предопределило дальнейшее лечение".

Операция была проведена 2 февраля, в настоящее время мальчик "абсолютно реабилитирован" и готов к выписке, отметил С.Готье.

По его словам, чтобы перенести такую операцию, нужно иметь "очень сильный характер".

Он рассчитывает, что это не последняя подобная операция.

Муковисцидоз - тяжёлое системное наследственное заболевание, поражающее сразу несколько органов: сначала лёгкие, потом печень, кишечник, поджелудочную железу.

У 9-летнего мальчика были угрожающие симптомы: он с трудом передвигался по палате, не мог находиться без постоянного притока кислорода, болезнь трансформировала печень так сильно, что ему был поставлен диагноз цирроз, сообщили в НМИЦ.

Врачи должны были пересадить истощенному ребенку весом в 30 кг одновременно лёгкие и печень, таких операций в мире выполняется очень мало, а подобных успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе не описано вовсе.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЗДРАВ, РЕБЕНОК, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]