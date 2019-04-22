Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку

Врачи НМИЦ трансплантологии имени Шумакова впервые в мире пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему мальчику, больному муковисцидозом.
"Это первая успешная трансплантация фактически трёх органов, потому что лёгких два у нас, ребенку", - сказал директор НМИЦ, оперировавший хирург Сергей Готье журналистам в пятницу.
Он сообщил, что операция длилась 12 часов - срок консервации лёгких, что "предопределило дальнейшее лечение".
Операция была проведена 2 февраля, в настоящее время мальчик "абсолютно реабилитирован" и готов к выписке, отметил С.Готье.
По его словам, чтобы перенести такую операцию, нужно иметь "очень сильный характер".
Он рассчитывает, что это не последняя подобная операция.
Муковисцидоз - тяжёлое системное наследственное заболевание, поражающее сразу несколько органов: сначала лёгкие, потом печень, кишечник, поджелудочную железу.
У 9-летнего мальчика были угрожающие симптомы: он с трудом передвигался по палате, не мог находиться без постоянного притока кислорода, болезнь трансформировала печень так сильно, что ему был поставлен диагноз цирроз, сообщили в НМИЦ.
Врачи должны были пересадить истощенному ребенку весом в 30 кг одновременно лёгкие и печень, таких операций в мире выполняется очень мало, а подобных успешных пересадок детям этого возраста в медицинской литературе не описано вовсе.
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