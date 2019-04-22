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ТЭК 22.04.2019 14:47

Китай в I квартале увеличил добычу нефти на 0,6%, газа - на 9,4%

Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 0,6% относительно того же периода прошлого года - до 47,35 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

Добыча природного газа выросла на 9,4% и составила 44 млрд кубометров.

Объем нефтепереработки повысился на 4,4%, достигнув 155,37 млн тонн.

В том числе в марте добыча нефти составила 16,54 млн тонн, или 3,89 млн баррелей в сутки. Это на 2,1% выше показателя за тот же месяц годом ранее и самый высокий объем суточного производства в 2019 году.

Добыча газа в прошлом месяце выросла на 9,8% - до 15,1 млрд кубометров.

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, УГЛЕВОДОРОДЫ, ДОБЫЧА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]