Китай в I квартале увеличил добычу нефти на 0,6%, газа - на 9,4%

Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 0,6% относительно того же периода прошлого года - до 47,35 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.
Добыча природного газа выросла на 9,4% и составила 44 млрд кубометров.
Объем нефтепереработки повысился на 4,4%, достигнув 155,37 млн тонн.
В том числе в марте добыча нефти составила 16,54 млн тонн, или 3,89 млн баррелей в сутки. Это на 2,1% выше показателя за тот же месяц годом ранее и самый высокий объем суточного производства в 2019 году.
Добыча газа в прошлом месяце выросла на 9,8% - до 15,1 млрд кубометров.
КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.
Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК
Более 30 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку в I квартале 2019 года
Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Миссия БДИПЧ ОБСЕ назвала конкурентными украинские выборы
Президент Казахстана утвердил ратификацию протокола к соглашению с РФ о статусе города Байконур
Возможная встреча Путина и Ким Чен Ына положительна для Сеула - представитель канцелярии президента Южной Кореи
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР