Китай в I квартале увеличил добычу нефти на 0,6%, газа - на 9,4%

Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 0,6% относительно того же периода прошлого года - до 47,35 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного комитета по делам развития и реформ.

Добыча природного газа выросла на 9,4% и составила 44 млрд кубометров.

Объем нефтепереработки повысился на 4,4%, достигнув 155,37 млн тонн.

В том числе в марте добыча нефти составила 16,54 млн тонн, или 3,89 млн баррелей в сутки. Это на 2,1% выше показателя за тот же месяц годом ранее и самый высокий объем суточного производства в 2019 году.

Добыча газа в прошлом месяце выросла на 9,8% - до 15,1 млрд кубометров.

КНР является одним из крупнейших покупателей нефти в мире, свыше 60% потребления страны обеспечивают поставки из-за рубежа. Китай планирует увеличить годовую добычу нефти до 200 млн тонн к 2020 году, газа - до 360 млрд кубометров.