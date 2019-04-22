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СНГ 22.04.2019 16:45

Явка во втором туре выборов на Украине составила 61,37% - ЦИК

Явка избирателей во втором туре выборов президента Украины в минувшее воскресенье составила 61,37%, она оказалась ниже, чем в первом туре, прошедшем 31 марта, сообщила в понедельник глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Как оказалось, явка во время повторного голосования ниже, чем в день голосования 31 марта. Так, по предварительным данным, вчера участие в выборах приняли 61,37% граждан, против 62,8% три недели назад", - написала Т.Слипачук на своей странице в "Фейсбуке".

Наибольшую активность, как в первом туре, проявили жители Львовской области (67,34%), а наименьшую, как и в первом туре, - Закарпатья (46,38%), сообщила она.

Глава ЦИК также проинформировала, что во втором туре выборов президента Украины выросла явка на избирательных участках за пределами страны. "В отличие от голосования 31 марта, где своим правом воспользовались 12,62% включенных в списки избирателей украинцев, вчера этот показатель составил 13,33%", - написала Т.Слипачук.

По итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщили ранее в ЦИК.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]