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Дальнее зарубежье 22.04.2019 17:03

Европарламент утвердил сокращение выбросов CO2 у грузовиков и автобусов на 30% к 2030г

Депутаты Европарламента одобрили документ, в котором вводятся обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов в Европейском союзе.

К 2025 году выброс CO2 грузовым транспортом должен сократиться на 15%, к 2030 году - на 30% относительно уровня 2019 года.

Кроме того, с 2025 года не менее 2% выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы.

Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом ЕС, сообщает Deutsche Welle.

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Тэги: ЕВРОПА, ГРУЗОВИКИ, ВЫХЛОПЫ, НОРМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]