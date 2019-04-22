В Коломбо при обезвреживании сработало обнаруженное взрывное устройство - полиция

Взрыв прогремел в понедельник при обезвреживании взрывного устройства, обнаруженного в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщили в пресс-службе полицейского управления страны.
По ее данным, взрывное устройство обнаружили неподалеку от собора Святого Антония, который накануне стал одной из целей группы смертников, совершивших серию терактов.
О мощности взрыва, происшедшего при разминировании, и пострадавших, не сообщается.
Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, более 500 человек получили ранения.
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