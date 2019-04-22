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Дальнее зарубежье 22.04.2019 17:30

В Коломбо при обезвреживании сработало обнаруженное взрывное устройство - полиция

Взрыв прогремел в понедельник при обезвреживании взрывного устройства, обнаруженного в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщили в пресс-службе полицейского управления страны.

По ее данным, взрывное устройство обнаружили неподалеку от собора Святого Антония, который накануне стал одной из целей группы смертников, совершивших серию терактов.

О мощности взрыва, происшедшего при разминировании, и пострадавших, не сообщается.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, более 500 человек получили ранения.

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, БОМБА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ВЗРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]