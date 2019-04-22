Спецслужбы Шри-Ланки заранее знали о возможных терактах - глава канцелярии президента

Глава канцелярии президента Шри-Ланки Хемасири Фернандо заявил, что спецслужбы страны заранее знали о возможных террористических актах, сообщает в понедельник американский телеканал NBC.

"Мы не ожидали, что это будут настолько масштабные теракты. И мы не думали, что они произойдут настолько скоро", - сказал Х.Фернандо в интервью NBC.

По его словам, спецслужбы сообщили властям страны, что небольшая группа людей, которая была очень хорошо организована, планировала совершить теракт.

"Мы позаботимся о том, чтобы в будущем усилить меры безопасности, и удостоверимся в том, что ничего подобного больше не произойдет", - подчеркнул глава канцелярии президента Шри-Ланки.

В свою очередь министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне заявила, что иностранные спецслужбы 4 апреля также предупредили власти Шри-Ланки о готовящихся терактах. По их данным, террористы намеревались напасть на церкви и места скопления туристов. 9 апреля спецслужбы предоставили властям Шри-Ланки имена подозреваемых в подготовке терактов.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.