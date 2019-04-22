Следственная служба Армении завершила расследование дела о свержении конституционного строя

Специальная следственная служба Армении завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого обвинение о свержении конституционного строя страны было предъявлено экс-президенту Роберту Кочаряну, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Дело с обвинительным заключением направлено прокурору с ходатайством о передаче дела в суд, отметили в пресс-службе.

Фигурантами уголовного дела являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.

Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Р.Кочарян в рамках этого дела обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере, сообщили ранее в следственной службе.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".