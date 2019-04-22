Следственная служба Армении завершила расследование дела о свержении конституционного строя

Специальная следственная служба Армении завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в связи с мартовскими событиями 2008 года, в рамках которого обвинение о свержении конституционного строя страны было предъявлено экс-президенту Роберту Кочаряну, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Дело с обвинительным заключением направлено прокурору с ходатайством о передаче дела в суд, отметили в пресс-службе.
Фигурантами уголовного дела являются экс-президент Армении Р.Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, бывший замминистра обороны и бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, а также бывший руководитель аппарата президента, бывший вице-премьер Армен Геворкян.
Уголовное дело касается событий 2008 года, когда Р.Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Р.Кочарян в рамках этого дела обвиняется в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере, сообщили ранее в следственной службе.
Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК
СаудАравия будет работать с другими нефтепроизводителями по обеспечению поставок нефти - аль-Фалих
США, ОАЭ и Саудовская Аравия принимают меры для поддержания предложения на рынке нефти - Белый дом
Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель
Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку
Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек
В Японии автобус сбил группу пешеходов, есть погибший и пострадавшие
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР