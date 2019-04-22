Нефть активно дорожает в ожидании новостей по Ирану, Brent торгуется у $73,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют сильный рост в ходе торгов в понедельник, участники рынка ждут решения Госдепартамента США о возможности экспорта нефти из Ирана для ряда стран.
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подорожали на $1,72 (на 2,39%) - до $73,69 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на май, торги которыми завершаются в понедельник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к указанному времени на $1,20 (на 2,02%) - до $65,29 за баррель. Более активно торгуемый июньский контракт дорожает на $1,35 (на 2,11%) - до $65,42 за баррель.
Как сообщают западные СМИ, Госдеп намерен объявить в понедельник о прекращении действия временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами иранской нефти.
США, вводя санкции против Ирана в ноябре прошлого года, дали восьми государствам разрешение продолжать закупку иранской нефти еще полгода (до 2 мая 2019 года) при условии, что они будут постепенно сокращать ее импорт. В число этих стран вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти.
При этом три из восьми государств (Греция, Италия и Тайвань) уже сократили импорт иранской нефти до нуля.
"Сейчас, за две недели до окончания сроков освобождений от санкций, наступает очень важное время, - говорит аналитик сырьевого рынка в банке Emirates NBD Эдвард Белл. - Рынок ждет каких-то заявлений, которые помогут развеять неопределенность, длящуюся последние шесть месяцев".
Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о снижении числа действующих буровых установок в США на 8 единиц на прошлой неделе, до 825.
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