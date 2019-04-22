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Внешняя политика 22.04.2019 15:48

Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Швейцарии в Баку Филипа Штадлера в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны отметили, что в ближайшее время Азербайджан и Швейцария проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, Э.Мамедъяров и Ф.Штадлер выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами и развитием экономического сотрудничества. Собеседники отметили плодотворное сотрудничество между странами в сфере энергетики.

Собеседники подчеркнули необходимость развития существующего взаимодействия в будущем.

«Министр рассказал Ф.Штадлеру о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и других проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана в регионе, а также отметил успешное сотрудничество со швейцарскими компаниями в этом направлении»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ШВЕЙЦАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]