Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Швейцарии в Баку Филипа Штадлера в связи с завершением его дипломатической деятельности.

«В ходе встречи стороны отметили, что в ближайшее время Азербайджан и Швейцария проведут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, Э.Мамедъяров и Ф.Штадлер выразили удовлетворение уровнем политического диалога между странами и развитием экономического сотрудничества. Собеседники отметили плодотворное сотрудничество между странами в сфере энергетики.

Собеседники подчеркнули необходимость развития существующего взаимодействия в будущем.

«Министр рассказал Ф.Штадлеру о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и других проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана в регионе, а также отметил успешное сотрудничество со швейцарскими компаниями в этом направлении»,- говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров пожелал дипломату успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Ф.Исазаде