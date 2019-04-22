Шесть боевиков убиты, девять ранены в ходе авиаудара в афганской провинции Газни

Афганские ВВС нанесли удар по штаб-квартире движения "Талибан" в селении Мостуфи центральной афганской провинции Газни, сообщает в понедельник пресс-центр Минобороны Афганистана.

По данным военного ведомства, в ходе авиаудара убит помощник лидера "Талибан" в провинции Мавлави Шинвари и еще пять талибов, еще девять боевиков получили ранения.