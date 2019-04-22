ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 6,8 млн манатов на строительство автодороги в Газахском районе.

Автомобильная дорога Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр соединяет три населенных пункта, в которых проживают 13 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Р.Бабаев