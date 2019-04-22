Путин и Лукашенко не проводят переговоров по поводу некачественной нефти - Песков

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не ведут переговоров относительно транспортировки якобы некачественной российской нефти через Белоруссию.
"Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет", - сказал Д.Песков журналистам.
Так он прокомментировал информацию о том, что через Белоруссию транспортируется некачественная нефть из России.
Пресс-секретарь президента порекомендовал журналистам обратиться за комментарием по этой теме в Минэнерго.
Концерн "Белнефтехим" 19 апреля поздно вечером заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Белоруссии с учетом роста внутренних потребностей в связи с проведением посевной кампании.
Правительство Беларуси создало штаб по урегулированию ситуации, связанной с поставками некачественной нефти.
Руководство концерна "Белнефтехим" намерено требовать от ПАО "Транснефть" возмещения издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти. Встреча представителей "Белнефтехима" с "Транснефтью", на которой будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации, запланирована на 23 апреля.
Мозырский НПЗ, на который поступила некачественная нефть, в понедельник сообщил о вынужденном демонтаже для ремонта установки по первичной переработке нефти.
Инцидент произошел на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров.
В заявлении министерства энергетики РФ 21 апреля говорилось, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время. "Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО "Транснефть" на текущей неделе, после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправление грузопотоков", - поясняло Минэнерго.
Ранее также сообщалось, что источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча. Российская "Транснефть" письменно признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ - ИФ) - поставки из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Белоруссию обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.
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