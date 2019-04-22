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ТЭК 22.04.2019 16:09

Путин и Лукашенко не проводят переговоров по поводу некачественной нефти - Песков

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не ведут переговоров относительно транспортировки якобы некачественной российской нефти через Белоруссию.

"Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет", - сказал Д.Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что через Белоруссию транспортируется некачественная нефть из России.

Пресс-секретарь президента порекомендовал журналистам обратиться за комментарием по этой теме в Минэнерго.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля поздно вечером заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Концерн "Белнефтехим" заявил о временном ограничении экспортных поставок нефтепродуктов из Белоруссии с учетом роста внутренних потребностей в связи с проведением посевной кампании.

Правительство Беларуси создало штаб по урегулированию ситуации, связанной с поставками некачественной нефти.

Руководство концерна "Белнефтехим" намерено требовать от ПАО "Транснефть" возмещения издержек из-за поступления в нефтепровод некачественной российской нефти. Встреча представителей "Белнефтехима" с "Транснефтью", на которой будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации, запланирована на 23 апреля.

Мозырский НПЗ, на который поступила некачественная нефть, в понедельник сообщил о вынужденном демонтаже для ремонта установки по первичной переработке нефти.

Инцидент произошел на фоне отказа российской стороны поддержать предложение Минска о внеплановом увеличении тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров.

В заявлении министерства энергетики РФ 21 апреля говорилось, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время. "Ухудшение связано с превышением содержания органических хлоридов в нефти сверх норматива. Данный факт был обнаружен ПАО "Транснефть" на текущей неделе, после чего незамедлительно были приняты меры по приведению данного показателя в норму, включая локализацию очага возникновения повышенной концентрации и перенаправление грузопотоков", - поясняло Минэнерго.

Ранее также сообщалось, что источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча. Российская "Транснефть" письменно признала факт поставки некачественной нефти в Беларусь.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обеспечивает транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ - ИФ) - поставки из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Белоруссию обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]