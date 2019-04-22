Спикер сената Казахстана заявила, что уважает выбор Украины, проголосовавшей за Зеленского

Спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что уважает выбор народа Украины, избравшего в президенты Владимира Зеленского.

"Я уважаю выбор народа Украины. И все, что хорошо для благополучия и мира на Украине, то и хорошо для нас", - сказала Д.Назарбаева журналистам в понедельник, комментируя победу В.Зеленского на выборах.

За В.Зеленского во втором туре выборов в минувшее воскресенье проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия в понедельник по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.