Спикер сената Казахстана заявила, что уважает выбор Украины, проголосовавшей за Зеленского

Спикер сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что уважает выбор народа Украины, избравшего в президенты Владимира Зеленского.
"Я уважаю выбор народа Украины. И все, что хорошо для благополучия и мира на Украине, то и хорошо для нас", - сказала Д.Назарбаева журналистам в понедельник, комментируя победу В.Зеленского на выборах.
За В.Зеленского во втором туре выборов в минувшее воскресенье проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия в понедельник по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.
Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК
СаудАравия будет работать с другими нефтепроизводителями по обеспечению поставок нефти - аль-Фалих
США, ОАЭ и Саудовская Аравия принимают меры для поддержания предложения на рынке нефти - Белый дом
Цены на нефть растут на новостях по Ирану, Brent приближается к $74 за баррель
Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку
Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек
В Японии автобус сбил группу пешеходов, есть погибший и пострадавшие
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР