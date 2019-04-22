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Дальнее зарубежье 22.04.2019 16:12

Полиция Швейцарии задержала трех человек за нападение турецкое консульство в Цюрихе

Стражи порядка Швейцарии задержали трех молодых людей после того, как они напали на консульство Турции в Цюрихе, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Молодые люди в возрасте 17, 18 и 19 лет кинули на территорию турецкого консульства бутылки с зажигательной смесью из-за чего загорелось ограждение.

На место происшествия прибыли полицейские, патрулировавшие район. Подозреваемые попытались сбежать, однако стражам порядка удалось их задержать. Небольшое возгорание было быстро потушено.

По факту произошедшего инициировано расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ТУРЦИЯ, КОНСУЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]