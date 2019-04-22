В Казахстане ценят сотрудничество с Китаем - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с послом Китая Чжан Сяо в стране отметил высокий уровень сложившихся отношений между двумя государствами и указал на перспективы их дальнейшего развития, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Очень рад нашей встрече. Я с большим удовольствием принял приглашение председателя Си Цзиньпина участвовать в форуме "Один пояс - один путь", где будут обсуждены результаты и перспективы совместной работы. Также ожидаются мои переговоры с председателем КНР, с которым все эти семь лет мы проработали в духе взаимопонимания", - приводятся в сообщении слова Н.Назарбаева.
Он подчеркнул эффективность реализации совместных проектов в транспортно-логистической сфере.
"Нами была проведена большая работа по развитию инфраструктуры. Мы очень ценим плодотворное сотрудничество с КНР и будем продолжать эти взаимовыгодные отношения", - сказал Н.Назарбаев.
Со своей стороны китайский дипломат передал Н.Назарбаеву наилучшие пожелания от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
"Второй форум "Один пояс - один путь" - это резонансное международное событие, в котором примут участие 37 глав государств и правительств. Среди всех участников Вы, Нурсултан Абишевич, самый важный и почетный гость на этом мероприятии", - сказал посол КНР в Казахстане.
Саммит стран-участниц китайской инициативы "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине 26-27 апреля.
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