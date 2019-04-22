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Дальнее зарубежье 22.04.2019 18:49

Возможная встреча Путина и Ким Чен Ына положительна для Сеула - представитель канцелярии президента Южной Кореи

В Сеуле приветствовали бы визит северокорейского руководителя Ким Чен Ына в Россию, поскольку он мог бы помочь продвижению усилий по денуклеаризации Севера, сообщил в понедельник агентству "Ренхап" представитель канцелярии президента Южной Кореи.

"Как я понимаю, председатель Ким Чен Ын может посетить Россию, я полагаю, что это было бы хорошо для Южной Кореи, поскольку это является частью процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, и это может привести к положительным итогам", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, однако точное место встречи и дата пока не назывались. Предполагается, что переговоры пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока.

СМИ предполагают, что встреча состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, САММИТ, ЮЖКОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]