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Регион 22.04.2019 16:22

Иран перекроет Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за санкций США

Власти Ирана перекроют Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США,

заявил командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири.

"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - приводит слова А.Тангсири иранское агентство "Фарс" в понедельник.

В конце прошлого года президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть в рамках санкций.

Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]