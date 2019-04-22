Иран перекроет Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за санкций США

Власти Ирана перекроют Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США,

заявил командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири.

"По международному праву Ормузский пролив является водным путем, и если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", - приводит слова А.Тангсири иранское агентство "Фарс" в понедельник.

В конце прошлого года президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть в рамках санкций.

Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.