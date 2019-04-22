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ТЭК 22.04.2019 16:22

НПЗ STAR в Турции увеличит мощности по хранению нефти и нефтепродуктов в 1,6 раза до 2021г - гендиректор

Турецкий НПЗ "STAR", контролируемый компанией SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" компании SOCAR/ГНКАР), планирует до 2021 года в 1,6 раза увеличить мощности завода по хранению сырой нефти и нефтепродуктов - до 2,5 млн кубометров, заявил генеральный директор завода Месут Ильтер агентству "Интерфакс-Азербайджан".

"В настоящее время мощности НПЗ "STAR" по хранению нефти и нефтепродуктов составляют 1,6 млн кубометров. Этот показатель планируется увеличить до 2,5 млн кубометров",- сообщил М.Ильтер.

По его словам, SOCAR Turkiye Enerji до 2021 года направит дополнительные средства на эти цели.

"Часть работ в рамках данного проекта завершится в июле текущего года. В полном же объеме вложение дополнительных инвестиций со стороны SOCAR завершится в конце 2020 года. Тем самым, будут увеличены мощности завода по хранению сырой нефти и промежуточных нефтепродуктов ", - заявил М.Ильтер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в реализацию проекта строительства НПЗ "STAR" Азербайджан вложил $6,3 млрд инвестиций, на последующих этапах в завод дополнительно будет вложено еще $700 млн.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.

Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ STAR составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, НПЗ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]