НПЗ STAR в Турции увеличит мощности по хранению нефти и нефтепродуктов в 1,6 раза до 2021г - гендиректор

Турецкий НПЗ "STAR", контролируемый компанией SOCAR Turkiye Enerji (турецкая "дочка" компании SOCAR/ГНКАР), планирует до 2021 года в 1,6 раза увеличить мощности завода по хранению сырой нефти и нефтепродуктов - до 2,5 млн кубометров, заявил генеральный директор завода Месут Ильтер агентству "Интерфакс-Азербайджан".
"В настоящее время мощности НПЗ "STAR" по хранению нефти и нефтепродуктов составляют 1,6 млн кубометров. Этот показатель планируется увеличить до 2,5 млн кубометров",- сообщил М.Ильтер.
По его словам, SOCAR Turkiye Enerji до 2021 года направит дополнительные средства на эти цели.
"Часть работ в рамках данного проекта завершится в июле текущего года. В полном же объеме вложение дополнительных инвестиций со стороны SOCAR завершится в конце 2020 года. Тем самым, будут увеличены мощности завода по хранению сырой нефти и промежуточных нефтепродуктов ", - заявил М.Ильтер.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в реализацию проекта строительства НПЗ "STAR" Азербайджан вложил $6,3 млрд инвестиций, на последующих этапах в завод дополнительно будет вложено еще $700 млн.
НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Завод рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals.
На заводе ежегодно будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
Деятельность НПЗ обеспечит сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
Суммарные инвестиции в проект строительства НПЗ STAR составили $6,3 млрд, из которых $3,3 млрд пришлось на кредиты.
Н.Аббасова
Алиев поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
США рассчитывает на развитие туристического сотрудничества с Азербайджаном
Азербайджан и Швейцария в ближайшее время проведут очередное заседание МПК
Более 30 человек стали жертвами ДТП на улицах Баку в первом квартале 2019 года
Российские врачи впервые в мире успешно пересадили одновременно печень и лёгкие девятилетнему ребенку
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Миссия БДИПЧ ОБСЕ назвала конкурентными украинские выборы
Президент Казахстана утвердил ратификацию протокола к соглашению с РФ о статусе города Байконур
Возможная встреча Путина и Ким Чен Ына положительна для Сеула - представитель канцелярии президента Южной Кореи
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR
В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР