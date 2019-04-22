Миссия БДИПЧ ОБСЕ назвала конкурентными украинские выборы

Миссия Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявила, что выборы президента Украины прошли в конкурентной борьбе с соблюдением прав и свобод граждан.

"Президентские выборы в Украине 2019 года были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В Организации отмечают, что второй тур выборов был подготовлен лучше первого.

"Повторное голосование (второй тур - ИФ) было хорошо организованно... Мы в целом оцениваем день выборов позитивно", - сказал Дж. Церетели, отметив, что подготовка и проведение выборов 21 апреля были на лучшем уровне, чем в первом туре.

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - подчеркнул он.