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СНГ 22.04.2019 19:14

Миссия БДИПЧ ОБСЕ назвала конкурентными украинские выборы

Миссия Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявила, что выборы президента Украины прошли в конкурентной борьбе с соблюдением прав и свобод граждан.

"Президентские выборы в Украине 2019 года были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В Организации отмечают, что второй тур выборов был подготовлен лучше первого.

"Повторное голосование (второй тур - ИФ) было хорошо организованно... Мы в целом оцениваем день выборов позитивно", - сказал Дж. Церетели, отметив, что подготовка и проведение выборов 21 апреля были на лучшем уровне, чем в первом туре.

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ОБСЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]