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Дальнее зарубежье 22.04.2019 19:32

Глава Европарламента призвал передать более здоровую планету следующему поколению

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни по случаю Всемирного дня Земли напомнил о необходимости бережного отношения к окружающей среде на планете.

"У нас только одна планета", - написал глава Европейского парламента в понедельник в своем "Твиттере".

Европарламент, отметил А.Таяни, "принял конкретные меры по сокращению выбросов CO2 и запрету одноразовых предметов из пластика, что ставит нас в авангарде борьбы за защиту окружающей среды".

"Мы должны передать более здоровую планету и лучшее будущее следующему поколению", - подчеркнул председатель Европарламента.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день Матери-Земли, постановив отмечать его 22 апреля. Он является праздником чистой земли, воды и воздуха. Соавторами соответствующей резолюции ГА ООН выступили более 50 государств-членов ООН.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРЛАМЕНТ, ЭКОЛОГИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]