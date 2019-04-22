В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане

19 апреля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоялось очередное заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане.

Члены Попечительского совета и представители Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства города Москвы одобрили предоставление стипендий студентам, обучающимся в азербайджанских вузах на русском языке и показывающим отличную успеваемость в учебе.