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22.04.2019 16:42

В Баку состоялось заседание Попечительского совета Программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане

19 апреля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоялось очередное заседание Попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» в Азербайджане.

Члены Попечительского совета и представители Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства города Москвы одобрили предоставление стипендий студентам, обучающимся в азербайджанских вузах на русском языке и показывающим отличную успеваемость в учебе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]