Прибыль и выручка Halliburton в I квартале превзошли прогнозы

Американская Halliburton Co., вторая по величине нефтесервисная компания мира, получила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка в первом квартале 2019 года.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $152 млн, или $0,17 в расчете на акцию, по сравнению с $46 млн, или $0,05 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Прибыль без учета разовых факторов составила $0,23 в расчете на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, оценивал этот показатель в $0,22 на акцию.
Выручка Halliburton в минувшем квартале практически не изменилась и составила $5,74 млрд, превысив средний прогноз рынка на уровне $5,53 млрд.
Выручка компании в Северной Америке в первом квартале снизилась на 7%, до $3,3 млрд. Выручка от зарубежных операций увеличилась на 11% - до $2,5 млрд.
"Мы полагаем, что наиболее серьезное ухудшение ценообразования уже позади. В ближайшие несколько кварталов я ожидаю, что спрос на наши услуги немного возрастет", - приводятся в релизе слова главы компании Джеффа Миллера.
В ходе предварительных торгов в понедельник акции Halliburton подорожали на 3,1%. С начала года капитализация компании выросла на 17%, до $27,17 млрд.
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