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Регион 22.04.2019 20:04

Иран и Пакистан договорились о совместной борьбе с террористическими группировками в приграничных районах

Тегеран и Исламабад приняли решение сформировать пограничные силы быстрого реагирования для борьбы с террористическими группировками, сообщил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани после переговоров с премьером Пакистана Имраном Ханом.

Глава правительства Пакистана посещает с визитом Иран.

В приграничной с Пакистаном и Афганистаном провинции Систан и Белуджистан действует ряд террористических группировок, которые объединяют в основном суннитов, выступающих против шиитского руководства Ирана. Боевики регулярно устраивают вооруженные нападения на пограничные отряды и мирных жителей на юго-востоке страны.

Вечером 13 февраля в иранской провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны прогремел взрыв, унесший жизни, по меньшей мере, 27 военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Адль".

Иран призывал руководство Пакистана к решительным операциям против этой экстремистской группировки, предупредив, что бездействие Исламабада может поставить под угрозу отношения между соседями.

По итогам переговоров с И.Ханом президент Ирана выразил удовлетворение "решением Пакистана признать вооруженные группировки, которые действуют в приграничных районах, террористическими", сообщили иранские СМИ.

Президент Ирана также подчеркнул, что его страна готова удовлетворить потребности Пакистана в нефти и принять необходимые меры для завершения прокладки газопровода в Пакистан.

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Тэги: ИРАН, ПАКИСТАН, АНТИТЕРРОР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]