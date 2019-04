Агентство iMARS Communications подписало соглашение о сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of PR

По итогам международного форума Baltic Weekend в Баку коммуникационная группа iMARS подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of Public Relations. В рамках подписанного соглашения компании договорились о совместной деятельности, направленной на сотрудничество в области коммуникационной поддержки компаний из Азербайджана, выходящих на российский рынок, а также компаний из России, выходящих на рынки Азербайджана. Кроме того, iMARS Communications, Azerbaijan Public Relations Specialists Association и Baku School of Public Relations примут активное участие в налаживании диалога и обмен платформами для сотрудничества в сфере коммуникаций и связей с общественностью в обеих странах.



«Мы рады сотрудничеству с iMARS Communications. Сегодня Россия является одним из наших основных партнеров, и для нас особенно важно сформировать положительный образ России и Азербайджана на информационном поле обеих стран. Мы уверены, что совместный опыт компаний позволит это сделать, а также надеемся на взаимный обмен накопленными знаниями», - прокомментировал Председатель Azerbaijan Public Relations Specialists Association и директор Baku School of PR Ильхам Мамедзаде.



«Сегодня мы активно развиваем международное сотрудничество, сеть зарубежных партнеров компании, и планируем расширять географию бизнеса и реализуемых проектов. Сотрудничество со странами СНГ актуально сегодня не только для iMARS Communications, но и для развития коммуникационного рынка обеих стран.Мы убеждены, что совместная работа с нашими партнерами из Азербайджана будет эффективна», - отметил Президент iMARS Communications Владимир Ступников.



В 2018 году iMARS увеличила портфель зарубежных контрактов и реализовала ряд проектов в Германии, Франции, Англии, Японии, Южной Корее, Китае, Египте, Индии, Казахстане, ОАЭ, Финляндии, Аргентине, Венгрии и странах Африки. С 2017 года в Пекине работает офис iMARS China, который ежегодно выполняет более 30 проектов для российских и китайских компаний.



Baltic Weekend – крупнейший в Европе международный форум в области коммуникаций, эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными профессионалами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications. В качестве спикеров форума выступают ведущие специалисты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества.