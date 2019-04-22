Администрация США с союзниками намерены усилить давление на Иран - Белый дом

Власти США вместе с союзниками планируют усилить давление на Иран, говорится в сообщении, распространенном Белым домом в понедельник.

"Администрация (президента США - ИФ) Дональда Трампа вместе с союзниками полны решимости сохранить и расширить максимальное экономическое давление на Иран, чтобы положить конец дестабилизирующим действиям режима. Они представляют угрозу США, нашим союзникам и партнерам, а также безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Белого дома.

В заявлении Белого дома говорится, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран.

"Президент Дональд Трамп решил не возобновлять действия по освобождению (ряда стран) от санкций на покупку иранской нефти", - отмечается в заявлении.

Ожидается, что США с начала мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.

Согласно пресс-релизу Белого дома, США вместе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами намерены поддерживать предложение на мировом рынке нефти в связи с решениями по Ирану.

Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.